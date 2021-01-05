***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.002.682,65 % 0,01922836Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000204Bağımsız Denetim Ücreti22.170,36 % 0,00042516Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.146.346,57 % 0,02198339Fon Yönetim Ücreti110.695.576,33 % 2,1228Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu192.562,4 % 0,00369275Gecelik Ters Repo Komisyonu1.849.400,92 % 0,03546581Vadeli Ters Repo Komisyonu644.955,94 % 0,01236827Borsa Para Piyasası Komisyonu1.342,55 % 0,00002575Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0000248Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.801,39 % 0,00072491TOPLAM GİDERLER115.594.238,65 % 2,21674125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.214.602.235,4227 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896986BIST