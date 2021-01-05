***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0,01794454Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri736,54 % 0,00431447Bağımsız Denetim Ücreti4.720 % 0,02764862Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.921,96 % 0,01711614Fon Yönetim Ücreti280.682,87 % 1,64417263Hisse Senedi Komisyonu3.756,25 % 0,02200321Tahvil Bono Komisyonu527,35 % 0,00308909Gecelik Ters Repo Komisyonu9.605,01 % 0,05626383Vadeli Ters Repo Komisyonu4.558,15 % 0,02670054Borsa Para Piyasası Komisyonu164,12 % 0,00096138Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.186,55 % 0,0245238Türev Araçlar Komisyonu28.662,79 % 0,16789972Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.011,44 % 0,07036012TOPLAM GİDERLER355.596,41 % 2,0829981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.071.374,6675 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896987BIST