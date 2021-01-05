***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.585,66 % 0,01780051Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,00103822Bağımsız Denetim Ücreti7.497,42 % 0,01554428Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.603,68 % 0,01576459Fon Yönetim Ücreti1.087.434,26 % 2,25455996Hisse Senedi Komisyonu56.486,83 % 0,11711324Tahvil Bono Komisyonu1,25 % 0,00000259Gecelik Ters Repo Komisyonu6.974,15 % 0,01445939Vadeli Ters Repo Komisyonu2.967,06 % 0,00615156Borsa Para Piyasası Komisyonu170,53 % 0,00035356Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.410,6 % 0,00292457Türev Araçlar Komisyonu459.296,61 % 0,95225227Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.193,3 % 0,06881914TOPLAM GİDERLER1.672.122,11 % 3,46678388DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.232.660,833 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896988BIST