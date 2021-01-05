***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.858,2 % 0,01811795Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,00053818Bağımsız Denetim Ücreti7.734,59 % 0,00831257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.892,82 % 0,01385626Fon Yönetim Ücreti1.866.223,65 % 2,00568004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.855,17 % 0,00414325Gecelik Ters Repo Komisyonu19.214,7 % 0,02065055Vadeli Ters Repo Komisyonu7.528,86 % 0,00809147Borsa Para Piyasası Komisyonu126,33 % 0,00013577Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.410,6 % 0,00151601Türev Araçlar Komisyonu5.478,53 % 0,00588792Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.307,43 % 0,01860075TOPLAM GİDERLER1.959.131,64 % 2,10553072DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.046.927,2419 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896989BIST