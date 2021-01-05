***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
16.858,2 % 0,01811795
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
500,76 % 0,00053818
Bağımsız Denetim Ücreti
7.734,59 % 0,00831257
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.892,82 % 0,01385626
Fon Yönetim Ücreti
1.866.223,65 % 2,00568004
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.855,17 % 0,00414325
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.214,7 % 0,02065055
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.528,86 % 0,00809147
Borsa Para Piyasası Komisyonu
126,33 % 0,00013577
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.410,6 % 0,00151601
Türev Araçlar Komisyonu
5.478,53 % 0,00588792
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.307,43 % 0,01860075
TOPLAM GİDERLER
1.959.131,64 % 2,10553072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.046.927,2419 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896989
BIST
13:001.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.506
En Düşük
1.486
13:007,3905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:009,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0140
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:00462,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,55
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DOBUR
|23,32
|2.558.620
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.721.602
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.721.602
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.721.602
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|YAPRK
|66,50
|1.588.570
|% -8,90
|
|GUBRF
|72,35
|1.684.975.840
|% -6,58
|
|KOZAL
|109,70
|941.786.719
|% 3,20
|
|KRDMD
|5,96
|733.891.908
|% 1,36
|
|KARSN
|3,77
|726.560.803
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,35
|691.846.507
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|691.846.507
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|726.560.803
|% 5,60
|
|YKBNK
|3,10
|405.820.283
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,96
|733.891.908
|% 1,36
|
|GSDHO
|2,61
|288.550.702
|% 3,98
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3875
|7,3905
|% -0,43
|
|Euro
|9,0717
|9,0794
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9960
|10,0461
|% -0,39
|
|Frank
|8,3575
|8,4078
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% -0,42
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,38
|