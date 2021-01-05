***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri84.296,3 % 0,02077267Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002625Bağımsız Denetim Ücreti7.834,27 % 0,00193056Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri246.799,57 % 0,06081744Fon Yönetim Ücreti4.084.416,44 % 1,00649999Hisse Senedi Komisyonu7.687,23 % 0,00189432Tahvil Bono Komisyonu11.729,46 % 0,00289043Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.301,53 % 0,00106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00031863Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler209.223,55 % 0,05155779TOPLAM GİDERLER4.657.687,89 % 1,14776808DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ405.803.920,8355 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896990BIST