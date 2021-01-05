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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.01.2021 11:42


% 0,02037571
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00327173
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360 % 0,07247316
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.613,08 % 0,04953602
Fon Yönetim Ücreti
47.673,32 % 1,46399843
Hisse Senedi Komisyonu
670,11 % 0,02057839
Tahvil Bono Komisyonu
36,26 % 0,00111351
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.335,96 % 0,04102595
Vadeli Ters Repo Komisyonu
634,04 % 0,01947071
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6,31 % 0,00019377
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,03970669
Türev Araçlar Komisyonu
530,78 % 0,01629971
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.919,15 % 0,24318892
TOPLAM GİDERLER
64.842,06 % 1,9912327
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.256.377,8147 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896991


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 23,32 2.558.620 % 10,00  
SNKRN 31,76 1.227.588 % 9,97  
PSDTC 23,84 20.721.602 % 9,96  
PSDTC 23,84 20.721.602 % 9,96  
PSDTC 23,84 20.721.602 % 9,96  
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13:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3875 7,3905 % -0,43  
Euro 9,0717 9,0794 % -0,15  
Sterlin 10,0000 10,0502 % -0,35  
Frank 8,3612 8,4116 % -0,29  
Riyal 1,9637 1,9736 % -0,41  
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13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.947 2,72  
Altın Gr. 462 462 -1,46  
Cumhuriyet 3.061 3.107 13,00  
Tam 3.048 3.125 19,48  
Yarım 1.473 1.512 9,42  
Çeyrek 739 756 4,71  
Gümüş.Ons 27,41 27,45 0,16  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,02  
B. Petrol 51,41 51,41 0,32  
Seans Raporu 13:00
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