***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0,02037571Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00327173Bağımsız Denetim Ücreti2.360 % 0,07247316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.613,08 % 0,04953602Fon Yönetim Ücreti47.673,32 % 1,46399843Hisse Senedi Komisyonu670,11 % 0,02057839Tahvil Bono Komisyonu36,26 % 0,00111351Gecelik Ters Repo Komisyonu1.335,96 % 0,04102595Vadeli Ters Repo Komisyonu634,04 % 0,01947071Borsa Para Piyasası Komisyonu6,31 % 0,00019377Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,03970669Türev Araçlar Komisyonu530,78 % 0,01629971Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.919,15 % 0,24318892TOPLAM GİDERLER64.842,06 % 1,9912327DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.256.377,8147 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896991BIST