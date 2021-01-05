***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri510.952,68 % 0,01815928Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000379Bağımsız Denetim Ücreti16.286,45 % 0,00057882Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri524.845,03 % 0,01865302Fon Yönetim Ücreti30.894.723,79 % 1,098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20.094,37 % 0,00071415Gecelik Ters Repo Komisyonu3.543.355,34 % 0,12593102Vadeli Ters Repo Komisyonu1.169.099,23 % 0,04154984Borsa Para Piyasası Komisyonu284.504,27 % 0,0101113Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00004595Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.648,85 % 0,00105372TOPLAM GİDERLER36.994.909,55 % 1,3148009DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.813.727.123,984 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896992BIST