***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
510.952,68 % 0,01815928
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000379
Bağımsız Denetim Ücreti
16.286,45 % 0,00057882
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
524.845,03 % 0,01865302
Fon Yönetim Ücreti
30.894.723,79 % 1,098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
20.094,37 % 0,00071415
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.543.355,34 % 0,12593102
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.169.099,23 % 0,04154984
Borsa Para Piyasası Komisyonu
284.504,27 % 0,0101113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00004595
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.648,85 % 0,00105372
TOPLAM GİDERLER
36.994.909,55 % 1,3148009
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.813.727.123,984 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896992
BIST
13:001.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.506
En Düşük
1.486
13:007,3905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:009,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0140
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:00462,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,55
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DOBUR
|23,32
|2.558.620
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.721.602
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.721.602
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.721.602
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|YAPRK
|66,50
|1.588.570
|% -8,90
|
|GUBRF
|72,35
|1.684.975.840
|% -6,58
|
|KOZAL
|109,70
|941.786.719
|% 3,20
|
|KRDMD
|5,96
|733.891.908
|% 1,36
|
|KARSN
|3,77
|726.560.803
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,35
|691.846.507
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|691.846.507
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|726.560.803
|% 5,60
|
|YKBNK
|3,10
|405.820.283
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,96
|733.891.908
|% 1,36
|
|GSDHO
|2,61
|288.550.702
|% 3,98
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3875
|7,3905
|% -0,43
|
|Euro
|9,0717
|9,0794
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9960
|10,0461
|% -0,39
|
|Frank
|8,3575
|8,4078
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% -0,42
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,38
|