***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.720,27 % 0,02118672Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00082978Bağımsız Denetim Ücreti4.720 % 0,03676154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri946,68 % 0,00737318Fon Yönetim Ücreti103.407,41 % 0,80538468Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu40,54 % 0,00031574Gecelik Ters Repo Komisyonu755,33 % 0,00588286Vadeli Ters Repo Komisyonu298,47 % 0,00232462Borsa Para Piyasası Komisyonu17,11 % 0,00013326Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.500,9 % 0,0116897Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.038,89 % 0,07039905TOPLAM GİDERLER123.552,14 % 0,96228114DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.839.505,519 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896993BIST