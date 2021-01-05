***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.695,58 % 0,02058353
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0001875
Bağımsız Denetim Ücreti
7.178,95 % 0,01263453
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.567,34 % 0,00979819
Fon Yönetim Ücreti
41.592,3 % 0,07319998
Hisse Senedi Komisyonu
631,45 % 0,00111131
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.102,71 % 0,0318597
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.938,13 % 0,01397064
Borsa Para Piyasası Komisyonu
899,81 % 0,00158361
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0022756
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.911,81 % 0,0174442
TOPLAM GİDERLER
104.917,62 % 0,18464879
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.820.094,9605 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896994
BIST
13:001.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.506
En Düşük
1.486
13:007,3905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:009,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0140
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:00462,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,55
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DOBUR
|23,32
|2.558.620
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|GOZDE
|7,96
|164.199.755
|% -7,55
|
|GUBRF
|72,40
|1.680.446.160
|% -6,52
|
|KOZAL
|109,90
|941.245.925
|% 3,39
|
|KARSN
|3,75
|724.852.715
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,97
|715.881.551
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,35
|690.520.046
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|690.520.046
|% 0,00
|
|KARSN
|3,75
|724.852.715
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,11
|404.831.718
|% 1,30
|
|KRDMD
|5,97
|715.881.551
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,61
|288.319.436
|% 3,98
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3875
|7,3905
|% -0,43
|
|Euro
|9,0717
|9,0794
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0530
|% -0,32
|
|Frank
|8,3610
|8,4113
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,42
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|23,00
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|11,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,56
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,36
|