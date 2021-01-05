***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.695,58 % 0,02058353Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001875Bağımsız Denetim Ücreti7.178,95 % 0,01263453Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.567,34 % 0,00979819Fon Yönetim Ücreti41.592,3 % 0,07319998Hisse Senedi Komisyonu631,45 % 0,00111131Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu18.102,71 % 0,0318597Vadeli Ters Repo Komisyonu7.938,13 % 0,01397064Borsa Para Piyasası Komisyonu899,81 % 0,00158361Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0022756Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.911,81 % 0,0174442TOPLAM GİDERLER104.917,62 % 0,18464879DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.820.094,9605 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896994BIST