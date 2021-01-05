***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.191,07 % 0,0209888Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri303,65 % 0,00027481Bağımsız Denetim Ücreti7.438,06 % 0,00673173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.000,42 % 0,01357595Fon Yönetim Ücreti2.022.014,23 % 1,82999993Hisse Senedi Komisyonu176.985,92 % 0,160179Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.351,8 % 0,00122343Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.327,36 % 0,05278848TOPLAM GİDERLER2.304.612,51 % 2,08576215DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.492.584,9246 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896995BIST