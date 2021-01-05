***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.114,32 % 0,02124453Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00017259Bağımsız Denetim Ücreti7.209,34 % 0,01167876Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.776,6 % 0,00773785Fon Yönetim Ücreti621.315,88 % 1,00649993Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu504,32 % 0,00081697Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,45 % 0,00001531Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar580.214,65 % 0,93991804Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.866,77 % 0,01598366TOPLAM GİDERLER1.237.117,87 % 2,00406764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.730.345,2065 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896996BIST