***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
13.114,32 % 0,02124453
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00017259
Bağımsız Denetim Ücreti
7.209,34 % 0,01167876
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.776,6 % 0,00773785
Fon Yönetim Ücreti
621.315,88 % 1,00649993
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
504,32 % 0,00081697
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9,45 % 0,00001531
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
580.214,65 % 0,93991804
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.866,77 % 0,01598366
TOPLAM GİDERLER
1.237.117,87 % 2,00406764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.730.345,2065 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896996
BIST
13:001.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.506
En Düşük
1.486
13:007,3905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:009,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0140
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:00462,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,55
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DOBUR
|23,32
|2.558.620
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|GOZDE
|7,96
|164.199.755
|% -7,55
|
|GUBRF
|72,40
|1.680.446.160
|% -6,52
|
|KOZAL
|109,90
|941.245.925
|% 3,39
|
|KARSN
|3,75
|724.852.715
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,97
|715.881.551
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,35
|690.520.046
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|690.520.046
|% 0,00
|
|KARSN
|3,75
|724.852.715
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,11
|404.831.718
|% 1,30
|
|KRDMD
|5,97
|715.881.551
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,61
|288.319.436
|% 3,98
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3875
|7,3905
|% -0,43
|
|Euro
|9,0717
|9,0794
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0530
|% -0,32
|
|Frank
|8,3610
|8,4113
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,42
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|23,00
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|11,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,56
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,36
|