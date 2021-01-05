***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri44.542,29 % 0,01591813Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003807Bağımsız Denetim Ücreti7.983,98 % 0,00285324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.950,35 % 0,02571298Fon Yönetim Ücreti4.209.237,72 % 1,50425999Hisse Senedi Komisyonu1.577,8 % 0,00056386Tahvil Bono Komisyonu23.338,24 % 0,00834041Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.233,33 % 0,00187024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00046208Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.656,12 % 0,00773927TOPLAM GİDERLER4.386.919,37 % 1,56775828DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ279.821.158,444 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896997BIST