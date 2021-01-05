***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri155.322,75 % 0,01929098Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001323Bağımsız Denetim Ücreti9.551,89 % 0,00118634Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri184.866,04 % 0,02296024Fon Yönetim Ücreti16.649.848,09 % 2,06790001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu36.214,64 % 0,00449783Gecelik Ters Repo Komisyonu243.387,8 % 0,0302286Vadeli Ters Repo Komisyonu85.305,62 % 0,0105949Borsa Para Piyasası Komisyonu4.646,37 % 0,00057708Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00016059Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.170,18 % 0,00349872TOPLAM GİDERLER17.398.712,92 % 2,16090852DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ805.157.311,3681 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896999BIST