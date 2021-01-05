***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri486.574,92 % 0,01941801Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000425Bağımsız Denetim Ücreti11.759,51 % 0,00046929Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri490.667,36 % 0,01958133Fon Yönetim Ücreti27.513.590,19 % 1,098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.248,22 % 0,00096769Gecelik Ters Repo Komisyonu3.120.080,9 % 0,12451479Vadeli Ters Repo Komisyonu1.024.685,51 % 0,04089269Borsa Para Piyasası Komisyonu232.118,94 % 0,0092633Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0000516Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.777,98 % 0,00114846TOPLAM GİDERLER32.933.903,07 % 1,31431141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.505.791.457,4748 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897000BIST