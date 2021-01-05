***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri120.701,87 % 0,01803426Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001592Bağımsız Denetim Ücreti9.165,97 % 0,0013695Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri158.153,53 % 0,02362998Fon Yönetim Ücreti11.341.686,43 % 1,69458Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.583,29 % 0,00352362Gecelik Ters Repo Komisyonu212.529,33 % 0,03175436Vadeli Ters Repo Komisyonu77.991,22 % 0,0116528Borsa Para Piyasası Komisyonu25,76 % 0,00000385Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00019319Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.003,33 % 0,00433344TOPLAM GİDERLER11.974.240,27 % 1,7890909DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ669.291.887,275 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897001BIST