***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
127.406,55 % 0,02239465
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.971,34 % 0,00087383
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.742 % 0,00909485
Fon Yönetim Ücreti
1.161.156,93 % 0,2041002
Hisse Senedi Komisyonu
20.265,35 % 0,0035621
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.723,29 % 0,00118177
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.819,09 % 0,00049552
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53.669,96 % 0,00943374
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.230,6 % 0,00021631
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.212,54 % 0,00126777
TOPLAM GİDERLER
1.437.197,65 % 0,25262075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
568.915.133,3135 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897002
BIST
13:121.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:127,3906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:129,0847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:12462,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,26
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:12
|DOBUR
|23,32
|2.565.896
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|16.651.816
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|YAPRK
|67,00
|1.785.098
|% -8,22
|
|GUBRF
|72,25
|1.704.921.982
|% -6,71
|
|KOZAL
|109,30
|957.189.090
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,39
|944.909.587
|% 1,70
|
|KRDMD
|5,97
|742.638.987
|% 1,53
|
|KARSN
|3,75
|733.092.084
|% 5,04
|
|EKGYO
|2,39
|944.909.587
|% 1,70
|
|KARSN
|3,75
|733.092.084
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,11
|407.459.157
|% 1,30
|
|KRDMD
|5,97
|742.638.987
|% 1,53
|
|PETKM
|5,10
|584.305.803
|% 2,41
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3888
|7,3906
|% -0,43
|
|Euro
|9,0772
|9,0847
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0047
|10,0549
|% -0,30
|
|Frank
|8,3668
|8,4172
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9637
|1,9736
|% -0,41
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,38
|