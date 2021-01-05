***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri127.406,55 % 0,02239465Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.971,34 % 0,00087383Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.742 % 0,00909485Fon Yönetim Ücreti1.161.156,93 % 0,2041002Hisse Senedi Komisyonu20.265,35 % 0,0035621Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.723,29 % 0,00118177Vadeli Ters Repo Komisyonu2.819,09 % 0,00049552Borsa Para Piyasası Komisyonu53.669,96 % 0,00943374Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.230,6 % 0,00021631Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.212,54 % 0,00126777TOPLAM GİDERLER1.437.197,65 % 0,25262075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ568.915.133,3135 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897002BIST