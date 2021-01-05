***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri84.002,09 % 0,01988656Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.971,34 % 0,00117691Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.948,07 % 0,00637966Fon Yönetim Ücreti862.132,15 % 0,2041002Hisse Senedi Komisyonu15.201,65 % 0,00359882Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu850,76 % 0,00020141Vadeli Ters Repo Komisyonu363,31 % 0,00008601Borsa Para Piyasası Komisyonu13.335,13 % 0,00315694Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.230,6 % 0,00029133Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.837,74 % 0,00161876TOPLAM GİDERLER1.015.872,84 % 0,2404966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ422.406.323,2767 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897003BIST