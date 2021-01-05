***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
84.002,09 % 0,01988656
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.971,34 % 0,00117691
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.948,07 % 0,00637966
Fon Yönetim Ücreti
862.132,15 % 0,2041002
Hisse Senedi Komisyonu
15.201,65 % 0,00359882
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
850,76 % 0,00020141
Vadeli Ters Repo Komisyonu
363,31 % 0,00008601
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.335,13 % 0,00315694
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.230,6 % 0,00029133
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.837,74 % 0,00161876
TOPLAM GİDERLER
1.015.872,84 % 0,2404966
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
422.406.323,2767 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897003
BIST
13:151.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:157,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0300
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:159,0855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:15462,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,70
|Açılış
|: 462,09
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:15
|DOBUR
|23,32
|2.565.896
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|16.651.816
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|YAPRK
|67,00
|1.785.098
|% -8,22
|
|GUBRF
|72,25
|1.704.921.982
|% -6,71
|
|KOZAL
|109,30
|957.189.090
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,39
|944.909.587
|% 1,70
|
|KRDMD
|5,97
|742.638.987
|% 1,53
|
|KARSN
|3,75
|733.092.084
|% 5,04
|
|EKGYO
|2,39
|944.909.587
|% 1,70
|
|KARSN
|3,75
|733.092.084
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,11
|407.459.157
|% 1,30
|
|KRDMD
|5,97
|742.638.987
|% 1,53
|
|PETKM
|5,10
|584.305.803
|% 2,41
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3897
|7,3938
|% -0,38
|
|Euro
|9,0773
|9,0862
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0078
|10,0580
|% -0,27
|
|Frank
|8,3663
|8,4167
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,40
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|21,49
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,40
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,28
|