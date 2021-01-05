***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.980,35 % 0,01717129Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.720 % 0,00624394Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.987,56 % 0,00792075Fon Yönetim Ücreti154.286,15 % 0,20410023Hisse Senedi Komisyonu4.252,59 % 0,00562562Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu779,53 % 0,00103122Vadeli Ters Repo Komisyonu388,44 % 0,00051385Borsa Para Piyasası Komisyonu1.161,95 % 0,00153711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.230,6 % 0,00162792Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.412,89 % 0,00848341TOPLAM GİDERLER192.200,06 % 0,25425533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.593.326,178 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897004BIST