***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.980,35 % 0,01717129
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.720 % 0,00624394
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.987,56 % 0,00792075
Fon Yönetim Ücreti
154.286,15 % 0,20410023
Hisse Senedi Komisyonu
4.252,59 % 0,00562562
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
779,53 % 0,00103122
Vadeli Ters Repo Komisyonu
388,44 % 0,00051385
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.161,95 % 0,00153711
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.230,6 % 0,00162792
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.412,89 % 0,00848341
TOPLAM GİDERLER
192.200,06 % 0,25425533
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.593.326,178 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897004
BIST
13:121.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:127,3906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:129,0847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:12462,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,26
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:12
|DOBUR
|23,32
|2.565.896
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|16.651.816
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|YAPRK
|67,00
|1.785.098
|% -8,22
|
|GUBRF
|72,25
|1.704.921.982
|% -6,71
|
|KOZAL
|109,30
|957.189.090
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,39
|944.909.587
|% 1,70
|
|KRDMD
|5,97
|742.638.987
|% 1,53
|
|KARSN
|3,75
|733.092.084
|% 5,04
|
|EKGYO
|2,39
|944.909.587
|% 1,70
|
|KARSN
|3,75
|733.092.084
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,11
|407.459.157
|% 1,30
|
|KRDMD
|5,97
|742.638.987
|% 1,53
|
|PETKM
|5,10
|584.305.803
|% 2,41
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3888
|7,3906
|% -0,43
|
|Euro
|9,0772
|9,0847
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0047
|10,0549
|% -0,30
|
|Frank
|8,3668
|8,4172
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9637
|1,9736
|% -0,41
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,38
|