***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
459.419,91 % 0,01827643
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.234,6 % 0,00052649
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
233.919,7 % 0,00930569
Fon Yönetim Ücreti
2.676.398,47 % 0,10647127
Hisse Senedi Komisyonu
477,86 % 0,00001901
Tahvil Bono Komisyonu
1.015,84 % 0,00004041
Gecelik Ters Repo Komisyonu
175.055,3 % 0,00696397
Vadeli Ters Repo Komisyonu
55.301,53 % 0,00219998
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.617,19 % 0,00177494
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
863,1 % 0,00003434
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
259.828,44 % 0,01033638
TOPLAM GİDERLER
3.920.131,94 % 0,15594891
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.513.728.343,4913 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897005
BIST
13:171.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:177,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0300
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:179,0855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:17462,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 462,02
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:15
|DOBUR
|23,32
|2.565.896
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|16.968.113
|% -9,09
|
|YAPRK
|66,50
|1.930.007
|% -8,90
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GUBRF
|71,70
|1.733.697.347
|% -7,42
|
|EKGYO
|2,40
|1.053.900.083
|% 2,13
|
|KOZAL
|109,00
|967.409.945
|% 2,54
|
|KRDMD
|5,96
|762.856.269
|% 1,36
|
|KARSN
|3,75
|735.848.174
|% 5,04
|
|EKGYO
|2,40
|1.053.900.083
|% 2,13
|
|KARSN
|3,75
|735.848.174
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,09
|415.038.514
|% 0,65
|
|KRDMD
|5,96
|762.856.269
|% 1,36
|
|PETKM
|5,10
|591.214.339
|% 2,41
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3900
|7,3922
|% -0,40
|
|Euro
|9,0782
|9,0855
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,0078
|10,0580
|% -0,27
|
|Frank
|8,3663
|8,4167
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,40
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|21,49
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,40
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,28
|