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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.01.2021 11:42



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
459.419,91 % 0,01827643
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.234,6 % 0,00052649
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
233.919,7 % 0,00930569
Fon Yönetim Ücreti
2.676.398,47 % 0,10647127
Hisse Senedi Komisyonu
477,86 % 0,00001901
Tahvil Bono Komisyonu
1.015,84 % 0,00004041
Gecelik Ters Repo Komisyonu
175.055,3 % 0,00696397
Vadeli Ters Repo Komisyonu
55.301,53 % 0,00219998
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.617,19 % 0,00177494
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
863,1 % 0,00003434
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
259.828,44 % 0,01033638
TOPLAM GİDERLER
3.920.131,94 % 0,15594891
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.513.728.343,4913 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897005


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SNKRN 31,76 1.227.588 % 9,97  
PSDTC 23,84 20.766.207 % 9,96  
PSDTC 23,84 20.766.207 % 9,96  
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Yarım 1.474 1.513 10,40  
Çeyrek 739 756 5,19  
Gümüş.Ons 27,33 27,37 0,09  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,01  
B. Petrol 51,37 51,37 0,28  
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