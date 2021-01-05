***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri459.419,91 % 0,01827643Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.234,6 % 0,00052649Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri233.919,7 % 0,00930569Fon Yönetim Ücreti2.676.398,47 % 0,10647127Hisse Senedi Komisyonu477,86 % 0,00001901Tahvil Bono Komisyonu1.015,84 % 0,00004041Gecelik Ters Repo Komisyonu175.055,3 % 0,00696397Vadeli Ters Repo Komisyonu55.301,53 % 0,00219998Borsa Para Piyasası Komisyonu44.617,19 % 0,00177494Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar863,1 % 0,00003434Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler259.828,44 % 0,01033638TOPLAM GİDERLER3.920.131,94 % 0,15594891DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.513.728.343,4913 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897005BIST