***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri83.856,89 % 0,01795708Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002281Bağımsız Denetim Ücreti8.752,61 % 0,00187428Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.216,38 % 0,03623593Fon Yönetim Ücreti6.836.661,24 % 1,464Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu40.046,68 % 0,00857558Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu378 % 0,00008094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00027688Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.249,84 % 0,00497871TOPLAM GİDERLER7.163.561,18 % 1,53400223DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ466.985.057,0447 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897006BIST