***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
746.476,11 escil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000262
Bağımsız Denetim Ücreti
20.043,26 % 0,00049209
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
743.679,81 % 0,01825827
Fon Yönetim Ücreti
44.722.779,6 % 1,098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
61.542,11 % 0,00151094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.213.298,01 % 0,12799297
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.713.390,98 % 0,04206588
Borsa Para Piyasası Komisyonu
313.732,75 % 0,00770253
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00003174
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.551,58 % 0,00072553
TOPLAM GİDERLER
53.565.893,75 % 1,31510948
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.073.112.897,5912 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897007
BIST
13:391.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:397,3892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:399,0797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:39462,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,52
|Açılış
|: 462,28
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:37
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.795.459
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.795.459
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|28.100.118
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GUBRF
|71,00
|1.811.087.774
|% -8,33
|
|GUBRF
|71,00
|1.811.087.774
|% -8,33
|
|EKGYO
|2,49
|1.686.216.730
|% 5,96
|
|KOZAL
|108,10
|1.005.711.252
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,95
|777.484.593
|% 1,19
|
|KARSN
|3,73
|751.799.434
|% 4,48
|
|EKGYO
|2,49
|1.686.216.730
|% 5,96
|
|KARSN
|3,73
|751.799.434
|% 4,48
|
|ISGYO
|2,96
|418.961.877
|% 6,09
|
|YKBNK
|3,09
|427.730.495
|% 0,65
|
|KRDMD
|5,95
|777.484.593
|% 1,19
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3847
|7,3885
|% -0,45
|
|Euro
|9,0714
|9,0808
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0135
|10,0637
|% -0,21
|
|Frank
|8,3660
|8,4164
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9647
|1,9745
|% -0,36
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,15
|