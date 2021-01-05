***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri746.476,11 escil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000262Bağımsız Denetim Ücreti20.043,26 % 0,00049209Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri743.679,81 % 0,01825827Fon Yönetim Ücreti44.722.779,6 % 1,098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu61.542,11 % 0,00151094Gecelik Ters Repo Komisyonu5.213.298,01 % 0,12799297Vadeli Ters Repo Komisyonu1.713.390,98 % 0,04206588Borsa Para Piyasası Komisyonu313.732,75 % 0,00770253Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00003174Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.551,58 % 0,00072553TOPLAM GİDERLER53.565.893,75 % 1,31510948DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.073.112.897,5912 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897007BIST