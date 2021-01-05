***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri117.158,24 % 0,01741762Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.594,84 % 0,00127777Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.359,05 % 0,00941943Fon Yönetim Ücreti735.158,3 % 0,10929414Hisse Senedi Komisyonu2.020,43 % 0,00030037Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu111.826,43 % 0,01662495Vadeli Ters Repo Komisyonu87.293,53 % 0,01297771Borsa Para Piyasası Komisyonu9.198,27 % 0,00136748Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.083,7 % 0,00016111Türev Araçlar Komisyonu41.561,69 % 0,00617887Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.956,24 % 0,00192617TOPLAM GİDERLER1.190.210,72 % 0,17694564DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ672.642.020,9518 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897008BIST