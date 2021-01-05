***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
110.202,79 % 0,01416487
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,5 % 0,00004724
Bağımsız Denetim Ücreti
4.971,34 % 0,00063899
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
544.012,68 % 0,06992446
Fon Yönetim Ücreti
1.198.918,18 % 0,1541025
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
595 % 0,00007648
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.879,6 % 0,00088427
TOPLAM GİDERLER
1.865.947,09 % 0,2398388
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
778.000.495,8161 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897009
BIST
13:481.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:487,3878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0344
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3795
13:489,0780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:48462,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,61
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DOBUR
|23,32
|2.570.117
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|29.461.336
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,88
|178.669.059
|% -8,48
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|GUBRF
|71,60
|1.844.969.372
|% -7,55
|
|KOZAL
|108,00
|1.040.060.903
|% 1,60
|
|KRDMD
|5,99
|806.761.581
|% 1,87
|
|GARAN
|10,34
|762.986.047
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|KARSN
|3,74
|757.457.348
|% 4,76
|
|ISGYO
|2,95
|439.766.154
|% 5,73
|
|YKBNK
|3,09
|439.947.740
|% 0,65
|
|PETKM
|5,14
|709.480.009
|% 3,21
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3824
|7,3878
|% -0,46
|
|Euro
|9,0707
|9,0780
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0086
|10,0588
|% -0,26
|
|Frank
|8,3591
|8,4095
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% -0,42
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|3,21
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|20,98
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|10,15
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,49
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,35
|