***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri110.202,79 % 0,01416487Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,5 % 0,00004724Bağımsız Denetim Ücreti4.971,34 % 0,00063899Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri544.012,68 % 0,06992446Fon Yönetim Ücreti1.198.918,18 % 0,1541025Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,00007648Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.879,6 % 0,00088427TOPLAM GİDERLER1.865.947,09 % 0,2398388DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ778.000.495,8161 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897009BIST