***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.874,11 % 0,01353168Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.080 % 0,01965575Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.961,05 % 0,01932552Fon Yönetim Ücreti265.107,1 % 0,736Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.452,51 % 0,00680875Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu163,2 % 0,00045308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0,00148862Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.226,67 % 0,02283918TOPLAM GİDERLER295.400,84 % 0,82010259DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.019.986,3803 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897010BIST