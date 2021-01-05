***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri239,76 % 0,01730323Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.360 % 0,17031872Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri474,97 % 0,03427809Fon Yönetim Ücreti12.859,72 % 0,9280725Hisse Senedi Komisyonu469,7 % 0,03389776Tahvil Bono Komisyonu42,47 % 0,00306502Gecelik Ters Repo Komisyonu1.260,64 % 0,09097907Vadeli Ters Repo Komisyonu543,56 % 0,03922815Borsa Para Piyasası Komisyonu22,48 % 0,00162236Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar653,8 % 0,04718406Türev Araçlar Komisyonu2.676,97 % 0,19319412Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.163,35 % 0,58914041TOPLAM GİDERLER29.767,42 % 2,14828347DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.385.637,4346 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897011BIST