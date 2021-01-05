***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.648,83 % 0,00999196
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.201,88 % 0,01972164
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.326,93 % 0,00363367
Fon Yönetim Ücreti
338.911,91 % 0,92807681
Hisse Senedi Komisyonu
631,42 % 0,00172908
Tahvil Bono Komisyonu
717,2 % 0,00196398
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.435,07 % 0,04226742
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.127,58 % 0,01677977
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49,46 % 0,00013544
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
43.043,8 % 0,1178712
Türev Araçlar Komisyonu
73.503,68 % 0,20128257
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.945,43 % 0,02723458
TOPLAM GİDERLER
500.543,19 % 1,37068812
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.517.657,248 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897012
BIST
13:381.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:387,3863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0359
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:389,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0135
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:38462,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 462,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:38
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.795.459
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.795.459
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|28.100.118
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GUBRF
|71,00
|1.811.087.774
|% -8,33
|
|GUBRF
|71,00
|1.811.087.774
|% -8,33
|
|EKGYO
|2,49
|1.686.216.730
|% 5,96
|
|KOZAL
|108,10
|1.005.711.252
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,95
|777.484.593
|% 1,19
|
|KARSN
|3,73
|751.799.434
|% 4,48
|
|EKGYO
|2,49
|1.686.216.730
|% 5,96
|
|KARSN
|3,73
|751.799.434
|% 4,48
|
|ISGYO
|2,96
|418.961.877
|% 6,09
|
|YKBNK
|3,09
|427.730.495
|% 0,65
|
|KRDMD
|5,95
|777.484.593
|% 1,19
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3863
|% -0,48
|
|Euro
|9,0695
|9,0799
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0137
|10,0639
|% -0,21
|
|Frank
|8,3662
|8,4165
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9647
|1,9745
|% -0,36
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|21,99
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,64
|
|Çeyrek
|740
|756
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,17
|