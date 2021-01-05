***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.648,83 % 0,00999196Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.201,88 % 0,01972164Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.326,93 % 0,00363367Fon Yönetim Ücreti338.911,91 % 0,92807681Hisse Senedi Komisyonu631,42 % 0,00172908Tahvil Bono Komisyonu717,2 % 0,00196398Gecelik Ters Repo Komisyonu15.435,07 % 0,04226742Vadeli Ters Repo Komisyonu6.127,58 % 0,01677977Borsa Para Piyasası Komisyonu49,46 % 0,00013544Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar43.043,8 % 0,1178712Türev Araçlar Komisyonu73.503,68 % 0,20128257Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.945,43 % 0,02723458TOPLAM GİDERLER500.543,19 % 1,37068812DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.517.657,248 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897012BIST