***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
485,12 % 0,00604189
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.392,09 % 0,05470092
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
306,88 % 0,00382201
Fon Yönetim Ücreti
3.244,59 % 0,04040947
Hisse Senedi Komisyonu
755,42 % 0,00940831
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,1 % 0,00604164
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.633,34 % 0,0203423
TOPLAM GİDERLER
11.302,54 % 0,14076654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.029.280,4871 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897017
BIST
13:351.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:357,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0313
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:359,0807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0127
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:35462,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,51
|Açılış
|: 462,29
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:33
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|27.521.818
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|YAPRK
|67,00
|2.026.851
|% -8,22
|
|GUBRF
|71,25
|1.773.367.248
|% -8,01
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KOZAL
|108,40
|986.965.771
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|YKBNK
|3,09
|427.447.940
|% 0,65
|
|ISGYO
|2,98
|388.853.889
|% 6,81
|
|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3851
|7,3911
|% -0,42
|
|Euro
|9,0718
|9,0817
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0133
|10,0635
|% -0,22
|
|Frank
|8,3659
|8,4163
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% -0,39
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,15
|