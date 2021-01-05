***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.932,21 % 0,01158561Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.720 % 0,0139067Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.265,19 % 0,00667401Fon Yönetim Ücreti37.658,24 % 0,1109538Hisse Senedi Komisyonu943,35 % 0,00277943Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu155,42 % 0,00045792Vadeli Ters Repo Komisyonu61,28 % 0,00018055Borsa Para Piyasası Komisyonu460,51 % 0,00135682Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar753,2 % 0,00221918Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.580,23 % 0,15786532TOPLAM GİDERLER104.529,63 % 0,30797934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.940.468,6247 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897014BIST