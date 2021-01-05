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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.01.2021 11:43



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.932,21 % 0,01158561
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.720 % 0,0139067
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.265,19 % 0,00667401
Fon Yönetim Ücreti
37.658,24 % 0,1109538
Hisse Senedi Komisyonu
943,35 % 0,00277943
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
155,42 % 0,00045792
Vadeli Ters Repo Komisyonu
61,28 % 0,00018055
Borsa Para Piyasası Komisyonu
460,51 % 0,00135682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
753,2 % 0,00221918
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.580,23 % 0,15786532
TOPLAM GİDERLER
104.529,63 % 0,30797934
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.940.468,6247 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897014


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SANFM 15,40 1.224.199 % 10,00  
SNKRN 31,76 1.227.588 % 9,97  
PSDTC 23,84 20.807.617 % 9,96  
PSDTC 23,84 20.807.617 % 9,96  
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13:42 Alış Satış %  
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Riyal 1,9644 1,9743 % -0,37  
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13:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 1,44  
Altın Gr. 462 462 -1,46  
Cumhuriyet 3.063 3.110 16,00  
Tam 3.051 3.128 21,99  
Yarım 1.474 1.513 10,64  
Çeyrek 740 756 5,32  
Gümüş.Ons 27,39 27,43 0,15  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,01  
B. Petrol 51,26 51,26 0,17  
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