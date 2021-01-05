***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.941,96 % 0,01083085Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.720 % 0,0103444Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.948,43 % 0,00646181Fon Yönetim Ücreti50.626,63 % 0,11095379Hisse Senedi Komisyonu7.141,96 % 0,01565239Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu173,4 % 0,00038003Vadeli Ters Repo Komisyonu63,81 % 0,00013985Borsa Para Piyasası Komisyonu2.429,21 % 0,00532388Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar753,2 % 0,00165072Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.043,99 % 0,18199998TOPLAM GİDERLER156.842,59 % 0,34373767DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.628.571,9133 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897015BIST