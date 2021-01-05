***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.941,96 % 0,01083085
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.720 % 0,0103444
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.948,43 % 0,00646181
Fon Yönetim Ücreti
50.626,63 % 0,11095379
Hisse Senedi Komisyonu
7.141,96 % 0,01565239
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
173,4 % 0,00038003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
63,81 % 0,00013985
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.429,21 % 0,00532388
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
753,2 % 0,00165072
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
83.043,99 % 0,18199998
TOPLAM GİDERLER
156.842,59 % 0,34373767
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.628.571,9133 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897015
BIST
13:341.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:347,3921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0301
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:349,0800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:34462,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,35
|Açılış
|: 462,45
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.792.574
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.792.574
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|27.940.536
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GUBRF
|70,80
|1.790.495.478
|% -8,59
|
|GUBRF
|70,80
|1.790.495.478
|% -8,59
|
|EKGYO
|2,45
|1.496.142.934
|% 4,26
|
|KOZAL
|108,30
|996.304.862
|% 1,88
|
|KRDMD
|5,96
|776.029.910
|% 1,36
|
|KARSN
|3,72
|748.980.380
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,45
|1.496.142.934
|% 4,26
|
|KARSN
|3,72
|748.980.380
|% 4,20
|
|ISGYO
|2,96
|402.012.046
|% 6,09
|
|YKBNK
|3,09
|427.551.300
|% 0,65
|
|KRDMD
|5,96
|776.029.910
|% 1,36
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3852
|7,3921
|% -0,41
|
|Euro
|9,0711
|9,0800
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0141
|10,0643
|% -0,21
|
|Frank
|8,3652
|8,4156
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9641
|1,9740
|% -0,39
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,14
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|19,48
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|0,14
|