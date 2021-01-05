***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.01.2021 11:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.495,27 % 0,01034275
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.720 % 0,00651315
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.864,81 % 0,00671297
Fon Yönetim Ücreti
80.406,93 % 0,11095385
Hisse Senedi Komisyonu
7.553,7 % 0,01042338
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
183,22 % 0,00025283
Vadeli Ters Repo Komisyonu
64,63 % 0,00008918
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.410,2 % 0,01022537
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
753,2 % 0,00103934
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.923,58 % 0,00541416
TOPLAM GİDERLER
117.375,54 % 0,16196699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.468.804,7345 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897013
BIST
13:421.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:427,3885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:429,0783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0151
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:42462,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,50
|Açılış
|: 462,30
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:42
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|28.897.710
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,92
|174.248.452
|% -8,01
|
|EKGYO
|2,48
|1.874.057.409
|% 5,53
|
|GUBRF
|71,60
|1.827.019.500
|% -7,55
|
|KOZAL
|107,50
|1.022.377.250
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,97
|781.536.770
|% 1,53
|
|GARAN
|10,33
|758.001.403
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,48
|1.874.057.409
|% 5,53
|
|KARSN
|3,73
|754.722.160
|% 4,48
|
|ISGYO
|2,97
|432.039.585
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,10
|439.577.943
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,33
|178.940.705
|% -0,75
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3856
|7,3885
|% -0,45
|
|Euro
|9,0723
|9,0783
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0099
|10,0601
|% -0,25
|
|Frank
|8,3628
|8,4131
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% -0,37
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|21,99
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,64
|
|Çeyrek
|740
|756
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,17
|