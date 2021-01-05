***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.495,27 % 0,01034275Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.720 % 0,00651315Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.864,81 % 0,00671297Fon Yönetim Ücreti80.406,93 % 0,11095385Hisse Senedi Komisyonu7.553,7 % 0,01042338Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu183,22 % 0,00025283Vadeli Ters Repo Komisyonu64,63 % 0,00008918Borsa Para Piyasası Komisyonu7.410,2 % 0,01022537Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar753,2 % 0,00103934Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.923,58 % 0,00541416TOPLAM GİDERLER117.375,54 % 0,16196699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.468.804,7345 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897013BIST