***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2021AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.695,58 % 0,020584Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,000188Bağımsız Denetim Ücreti7.178,95 % 0,012635Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.567,34 % 0,009798Fon Yönetim Ücreti41.592,3 % 0,0732Hisse Senedi Komisyonu631,45 % 0,001111Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu18.102,71 % 0,03186Vadeli Ters Repo Komisyonu7.938,13 % 0,013971Borsa Para Piyasası Komisyonu899,81 % 0,001584Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,002276Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler720.751,31 % 1,26848TOPLAM GİDERLER815.757,12 % 1,435684DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.820.094,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899449BIST