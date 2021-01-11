***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2021
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.695,58 % 0,020584
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,000188
Bağımsız Denetim Ücreti
7.178,95 % 0,012635
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.567,34 % 0,009798
Fon Yönetim Ücreti
41.592,3 % 0,0732
Hisse Senedi Komisyonu
631,45 % 0,001111
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.102,71 % 0,03186
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.938,13 % 0,013971
Borsa Para Piyasası Komisyonu
899,81 % 0,001584
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,002276
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
720.751,31 % 1,26848
TOPLAM GİDERLER
815.757,12 % 1,435684
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.820.094,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899449
BIST
11:391.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:397,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:399,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0645
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:39443,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,60
|Açılış
|: 443,72
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:39
|YAPRK
|88,55
|16.562.457
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.873.558
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|TCELL
|17,19
|532.326.439
|% 2,02
|
|KOZAL
|117,80
|499.219.722
|% -1,01
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|316.173.465
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|272.583.063
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4513
|7,4573
|% 1,14
|
|Euro
|9,0790
|9,0901
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0209
|10,0712
|% 0,50
|
|Frank
|8,3601
|8,4105
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,99
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,66
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:52YAPRK
Yüzde 9.94 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 320 adet işlem
-
11:51ERBOS
Yüzde 7.77 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 166 adet işlem
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, DIRIT, BALAT, ATSYH