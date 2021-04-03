***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri208.414,17 % 0,00504503Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000292Bağımsız Denetim Ücreti2.384,67 % 0,00005773Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri318.168,78 % 0,00770183Fon Yönetim Ücreti21.564.234,73 % 0,522Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu32.413,91 % 0,00078464Gecelik Ters Repo Komisyonu276.886,35 % 0,00670252Vadeli Ters Repo Komisyonu89.320,61 % 0,00216216Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00000707Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.805,08 % 0,00028576TOPLAM GİDERLER22.504.041,07 % 0,54474966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.131.079.447,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923094BIST