***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri645,74 % 0,00493973Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00092233Bağımsız Denetim Ücreti507,79 % 0,00388445Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri645,72 % 0,00493958Fon Yönetim Ücreti45.119,3 % 0,34514997Hisse Senedi Komisyonu325,63 % 0,00249098Tahvil Bono Komisyonu20,88 % 0,00015973Gecelik Ters Repo Komisyonu1.016,36 % 0,00777487Vadeli Ters Repo Komisyonu321,7 % 0,00246091Borsa Para Piyasası Komisyonu1.036,68 % 0,00793031Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00223525Türev Araçlar Komisyonu7.691,24 % 0,05883583Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.738,42 % 0,02859786TOPLAM GİDERLER61.482,23 % 0,47032179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.072.375,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923095BIST