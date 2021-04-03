***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.767,43 % 0,00496579Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00033875Bağımsız Denetim Ücreti777,78 % 0,00218526Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.539,88 % 0,00432646Fon Yönetim Ücreti197.323,97 % 0,55440368Hisse Senedi Komisyonu8.137,02 % 0,02286186Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.854,67 % 0,0052109Vadeli Ters Repo Komisyonu738,7 % 0,00207546Borsa Para Piyasası Komisyonu562,08 % 0,00157923Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,40177331Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.175,27 % 0,00892127TOPLAM GİDERLER359.289,17 % 1,00946296DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.592.110,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923096BIST