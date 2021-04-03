***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.669 % 0,00454841Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00020547Bağımsız Denetim Ücreti797,21 % 0,00135858Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.642,63 % 0,00450347Fon Yönetim Ücreti289.409,04 % 0,49320003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu362,83 % 0,00061832Gecelik Ters Repo Komisyonu1.156,57 % 0,00197098Vadeli Ters Repo Komisyonu323,38 % 0,00055109Borsa Para Piyasası Komisyonu21,29 % 0,00003628Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00049796Türev Araçlar Komisyonu2.317,76 % 0,00394984Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.269,1 % 0,0089794TOPLAM GİDERLER305.381,58 % 0,52041984DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.679.850,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923097BIST