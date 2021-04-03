***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri22.780,47 % 0,00484696Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002565Bağımsız Denetim Ücreti842,74 % 0,00017931Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.476,38 % 0,01839941Fon Yönetim Ücreti1.163.238,76 % 0,2475Hisse Senedi Komisyonu2.367,63 % 0,00050376Tahvil Bono Komisyonu147,3 % 0,00003134Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00006217Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.826,73 % 0,00294189TOPLAM GİDERLER1.290.092,78 % 0,27449047DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ469.995.466,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923098BIST