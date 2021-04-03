***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri184,13 % 0,00497143Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00325534Bağımsız Denetim Ücreti254,04 % 0,00685897Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri569,07 % 0,01536463Fon Yönetim Ücreti13.333,54 % 0,3599996Hisse Senedi Komisyonu236,83 % 0,0063943Tahvil Bono Komisyonu27,43 % 0,0007406Gecelik Ters Repo Komisyonu831,31 % 0,022445Vadeli Ters Repo Komisyonu342,14 % 0,00923763Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00788927Türev Araçlar Komisyonu180,73 % 0,00487963Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.645,14 % 0,07141759TOPLAM GİDERLER19.017,13 % 0,51345398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.703.765,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923099BIST