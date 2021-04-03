***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri108.077,1 % 0,0053442Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000596Bağımsız Denetim Ücreti1.751,89 % 0,00008663Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125.736,84 % 0,00621744Fon Yönetim Ücreti5.460.280,65 % 0,27Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.628,79 % 0,00027833Gecelik Ters Repo Komisyonu666.362,83 % 0,03295031Vadeli Ters Repo Komisyonu204.988,55 % 0,01013628Borsa Para Piyasası Komisyonu72.580,75 % 0,00358897Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001445Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.937,31 % 0,00039248TOPLAM GİDERLER6.653.757,48 % 0,32901505DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.022.326.166,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923100BIST