***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri59,77 % 0,00221452Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00446721Bağımsız Denetim Ücreti507,79 % 0,018814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22,97 % 0,00085106Fon Yönetim Ücreti5.854,11 % 0,21689915Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu80,72 % 0,00299074Vadeli Ters Repo Komisyonu22,92 % 0,0008492Borsa Para Piyasası Komisyonu352,18 % 0,01304853Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar542,27 % 0,02009151Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.262,21 % 0,12086732TOPLAM GİDERLER10.825,51 % 0,40109323DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.699.000,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923101BIST