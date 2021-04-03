***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.339,88 % 0,00371566Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00033436Bağımsız Denetim Ücreti772,27 % 0,00214161Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.031,07 % 0,00285929Fon Yönetim Ücreti6.490,85 % 0,01799998Hisse Senedi Komisyonu187,81 % 0,00052082Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu921,03 % 0,00255414Vadeli Ters Repo Komisyonu280,69 % 0,00077839Borsa Para Piyasası Komisyonu587,73 % 0,00162985Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00081031Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.262,21 % 0,00904653TOPLAM GİDERLER15.286,31 % 0,04239094DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.060.326,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923102BIST