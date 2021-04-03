***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.194,23 % 0,00457445Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0001315Bağımsız Denetim Ücreti785,9 % 0,00085714Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.672,05 % 0,00291428Fon Yönetim Ücreti412.596,62 % 0,44999998Hisse Senedi Komisyonu16.092,01 % 0,01755081Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00031869Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.779,37 % 0,00303133TOPLAM GİDERLER439.532,95 % 0,47937819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.688.141,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923103BIST