***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.669,12 % 0,00558216Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00018343Bağımsız Denetim Ücreti775,46 % 0,00117978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.707,34 % 0,00411892Fon Yönetim Ücreti162.680,29 % 0,24750004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu133,1 % 0,0002025Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00044455Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.773,95 % 0,00422026TOPLAM GİDERLER173.152,03 % 0,26343164DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.729.398,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923104BIST