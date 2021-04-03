***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.642,02 % 0,00467102Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00015464Bağımsız Denetim Ücreti858,69 % 0,0011013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.309,55 % 0,00937476Fon Yönetim Ücreti288.413,09 % 0,36990003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu992,35 % 0,00127272Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00037476Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.128,71 % 0,00657775TOPLAM GİDERLER306.757,18 % 0,39342697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.970.551,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923105BIST