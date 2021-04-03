***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri29.297,24 % 0,0053178Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002188Bağımsız Denetim Ücreti1.064,3 % 0,00019318Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.173,1 % 0,0105591Fon Yönetim Ücreti1.983.342,05 % 0,36Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.177,51 % 0,00093978Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00005304Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.500,37 % 0,00117989TOPLAM GİDERLER2.083.967,34 % 0,37826468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ550.928.343,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923106BIST