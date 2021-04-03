***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2021 20:50
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
29.297,24 % 0,0053178
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002188
Bağımsız Denetim Ücreti
1.064,3 % 0,00019318
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.173,1 % 0,0105591
Fon Yönetim Ücreti
1.983.342,05 % 0,36
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.177,51 % 0,00093978
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00005304
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.500,37 % 0,00117989
TOPLAM GİDERLER
2.083.967,34 % 0,37826468
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
550.928.343,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923106
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1872
En Düşük
8,1545
18:059,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0639
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6496
En Düşük
9,5854
18:05455,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,11
|Açılış
|: 454,99
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1628
|8,1708
|% 0,22
|
|Euro
|9,5936
|9,6468
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2436
|11,3000
|% 0,55
|
|Frank
|8,6159
|8,6678
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|2,15
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA