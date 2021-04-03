***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri33.937,06 % 0,0053873Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001914Bağımsız Denetim Ücreti1.027,47 % 0,0001631Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.715,49 % 0,00836827Fon Yönetim Ücreti3.203.271,13 % 0,5085Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.530,23 % 0,00087789Gecelik Ters Repo Komisyonu48.127,1 % 0,00763989Vadeli Ters Repo Komisyonu15.203,83 % 0,00241352Borsa Para Piyasası Komisyonu3.945,48 % 0,00062632Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00004638Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.327,24 % 0,00163939TOPLAM GİDERLER3.374.497,8 % 0,5356812DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ629.945.162,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923107BIST