***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri128.122,13 % 0,00564486Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000531Bağımsız Denetim Ücreti1.600,22 % 0,0000705Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.049,44 % 0,00581789Fon Yönetim Ücreti6.128.222,1 % 0,27Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.484,25 % 0,00024163Gecelik Ters Repo Komisyonu701.525,24 % 0,03090812Vadeli Ters Repo Komisyonu210.438,68 % 0,0092716Borsa Para Piyasası Komisyonu122.541,24 % 0,00539898Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001287Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.175,46 % 0,0003602TOPLAM GİDERLER7.438.571,53 % 0,32773197DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.269.711.890,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923108BIST