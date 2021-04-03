***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.887,19 % 0,00523157Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000302Bağımsız Denetim Ücreti986 % 0,00024696Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.474,81 % 0,00838437Fon Yönetim Ücreti1.663.685,78 % 0,41669999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.886,67 % 0,00047255Gecelik Ters Repo Komisyonu21.738 % 0,00544467Vadeli Ters Repo Komisyonu7.742,12 % 0,00193915Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00007319Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.936,24 % 0,00248871TOPLAM GİDERLER1.760.749,58 % 0,44101136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ399.252.655,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923109BIST