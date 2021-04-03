***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.544,9 % 0,00433543Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00010006Bağımsız Denetim Ücreti534,76 % 0,00007124Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.070,59 % 0,00227404Fon Yönetim Ücreti462.722,08 % 0,061641Hisse Senedi Komisyonu6.162,82 % 0,00082097Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.661,14 % 0,00022129Vadeli Ters Repo Komisyonu701,54 % 0,00009345Borsa Para Piyasası Komisyonu13.246,51 % 0,00176462Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00003893Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.866,66 % 0,00171402TOPLAM GİDERLER548.554,31 % 0,07307504DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ750.672.607,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923110BIST