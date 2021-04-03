***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.782,37 % 0,0036725Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00016437Bağımsız Denetim Ücreti534,76 % 0,00011702Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.791,22 % 0,00214262Fon Yönetim Ücreti281.683,67 % 0,061641Hisse Senedi Komisyonu3.425,97 % 0,00074971Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu661,17 % 0,00014468Vadeli Ters Repo Komisyonu239,43 % 0,00005239Borsa Para Piyasası Komisyonu2.618,7 % 0,00057305Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00006394Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.661,93 % 0,00277082TOPLAM GİDERLER329.442,53 % 0,0720921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ456.974.514,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923111BIST