***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri700,1 % 0,00350161Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00375674Bağımsız Denetim Ücreti507,79 % 0,00253976Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri625,26 % 0,00312729Fon Yönetim Ücreti12.324,3 % 0,06164109Hisse Senedi Komisyonu2.550,23 % 0,0127552Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu69,87 % 0,00034946Vadeli Ters Repo Komisyonu32,17 % 0,0001609Borsa Para Piyasası Komisyonu172,95 % 0,00086502Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00146146Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.409,97 % 0,06206958TOPLAM GİDERLER30.435,95 % 0,15222813DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.993.643,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923112BIST